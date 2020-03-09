Ankara Tokatlılar Platformu yeni dönem ilk toplantısını yaptı
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Amir Çiçek, Ankara, Tokat, Güncel

Ankara Tokatlılar Platformu yeni dönem ilk toplantısını yaptı

Ankara Tokatlılar Platformunun yeni dönem ilk toplantısı gerçekleştirildi.

09.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:02
Ankara Tokatlılar Platformu yeni dönem ilk toplantısını yaptı

Ankara Tokatlılar Platformunun yeni dönem ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Tokatlılar Platformu Başkanı Amir Çiçek, yaptıkları toplantı sonrasında, Tokat'ın merkez ve ilçelerini temsil eden

üyelerden oluşan platformun yönetim kurulunun yeni dönem üyelerini ve

yürütme kurulu üyelerini tanıttı.

Çiçek, daha sonra yapılan istişareler doğrultusunda yürütme kurulunun görev bölümünü açıkladı.

Başkan Vekilliğini Salih Melek'in yaptığı yönetimde başkan yardımcıları Mustafa

İpek, Kamil Dündaroğlu, Cemal

Kutlu ve Reşat Doğru olurken Ayhan Uz ve Semra Yücel genel sekreter, Şevki Keskin sayman, Alaattin Torun, Faik Kafalı ve Halis Çalışgan ise basın yayın ve halkla ilişkiler üyeleri olarak yer aldı.

Toplantı Ankara Tokatlılar Platformu yönetim kurulunun toplu fotoğraf


çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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