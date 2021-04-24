Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi

Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi Ankara Şehir Hastanesi'nin sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tedavi gören çocuklara moral veren bir notlar ve oyuncaklar hediye etti.

Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi'nin sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tedavi gören çocuklara moral veren bir notlar ve oyuncaklar hediye etti.

Ankara Şehir Hastanesi çalışanları, 23 Nisan'da tedavi gören çocukları yalnız bırakmamak ve bayram coşkusunu yaşayabilmeleri için "Birlikte Oynayalım" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında hastane çalışanlarının tedvai gören çocuklara moral vermek için bir notun beraberinde oyun hediye ettiler.

Sağlık çalışanlarının çocukları ise; bu projeden haberdar olmasının ardından en sevdiği oyuncakları paketleyerek tedavi gören çocuklara hediye etti. Bu çocuklar ayrıca tedavi gören çocuklara "arkadaşım" diye seslenerek moral veren notlar da verdi. Sağlık çalışanlarının çocuklarının tedavi gören arkadaşlarına moral verebilmek için istekli oldukları yazdıkları satırlardan belli oluyor.

Sağlık çalışanlarının çocuğu olan Özge Daş, tedavi gören arkadaşına verdiği notta şunları kaydetti:

"Canım arkadaşım, bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hastanede geçirmen gerekti ama eminim çok kısa bir süre içinde hastalığını yenerek bu hastaneden çıkacaksın. Gönderdiğim hediye ile evinde oynamaya devam edebileceksin."

İl Sağlık Müdürü Gülüm ve Başhekim Surel, çocuklar ile yakında ilgilenirken isteklerini dinledi. Gülüm ve Surel'in yakın ilgisinden hem çocuklar hem de aileleri çok mutlu oldu.

Etkinliğe Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm'ün yanı sıra Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK