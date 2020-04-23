Ankara Şehir Hastanesinde çocuklara 23 Nisan sürprizi Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı farklı etkinliklerle kutlandı.

Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı farklı etkinliklerle kutlandı.

Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan Avrupa ve Türkiye'nin en büyük çocuk hastanesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı unutulmadı. Farklı servislerde tedavileri süren miniklere sürpriz yapıldı. Hacivat ve Karagöz gösterisi ve müzik ziyafetinin sunulduğu etkinlikte çocuklara kitap, kek, süt gibi çeşitli hediyeler de verildi. Çocuklara hazırlanan hediye paketlerini tek tek veren Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, çocuklarla bir süre sohbet ederek miniklerin isteklerini dinledi.

Farklı çocuk servislerinde art arda gerçekleştirilen etkinliklere Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel'in yanı sıra Başhekim Yardımcısı Bülent Güngörer, Mali Hizmetler Müdürü Uğur Cura, Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet İşler, Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Garibe Adıgüzel, Korona Kriz Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Ali Coşkun, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Başhekimi Prof. Dr Evren Yaşar katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA