Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı

YERLİ Covid-19 aşısı Turkovac'ın özellikle hatılatma dozu olarak Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanmasına başlandı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce koronavirüse karşı geliştirilen Turkovac'ın acil kullanım onayı almasının ardından uygulanmasına da başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra kurul üyeleri ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı. Bakan Koca, isteyenlerin bugün itibarıyla hastanelerde Turkovac aşısını yaptırabileceklerini belirtti. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu alınmaya başlandı. Sabah saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuranlara hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı uygulandı.

Ahmet Şahin (62) ise uzun süredir Turkovac aşısını beklediğini söyleyerek, "Eşim de Turkovac gönüllüsüydü. Ben de 'Ne zaman çıkacak' diye bekliyordum. Hatırlatma dozumu yerli ve milli aşımız olan Turkovac oldum. Hala aşısını olmamış vatandaşlarımıza aşılarını olmalarını öneriyorum" diye konuştu.