Ankara sabah saatlerinde beyaza büründü! Başkent'ten ilk görüntüler

Meteoroloji tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından Ankara'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kentin birçok bölümü beyaza bürünürken Başkent'ten ilk görüntüler geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde Ankara için kar yağışı uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istenirken, Ankaralı güne kar yağışı ile uyandı.

Sabahın ilk saatlerinde etkili olan yağışın ardından kentin birçok noktası beyaza büründü. Güne bembeyaz bir manzara ile başlayan Ankaralı vatandaşlar bu anın tadını çıkardı.

BELEDİYE EKİPLERİ TEDBİRİNİ ALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise uyarılarda bulunuldu. Yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz gizli buzlanma ve olası kar yağışına karşı kent genelinde tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımızdan kış lastiği olmadan trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederiz" denildi.

Ekiplerin kent genelinde küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ettiği de gelen bilgiler arasında yer aldı. Öte yandan güne karla başlayan Ankaralı vatandaşlar bu anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Beyaza bürünen Ankara'da gelen ilk görüntüler: