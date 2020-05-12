ANKARA-Prof. Dr. Topçuoğlu: Yurt dışında Covid-19 hastalarında inme sıklığı yüzde 5-6
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ANKARA-Prof. Dr. Topçuoğlu: Yurt dışında Covid-19 hastalarında inme sıklığı yüzde 5-6

Prof. Dr. Topçuoğlu: Yurt dışında Covid-19 hastalarında inme sıklığı yüzde 5-6HACETTEPE Üniversitesi İnme Ünitesi ve Nöroloji Yoğun Bakımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, yurtdışında Covid-19 hastalarındaki inme sıklığının yüzde 5-6 arasında değiştiğini söyledi.

ANKARA-Prof. Dr. Topçuoğlu: Yurt dışında Covid-19 hastalarında inme sıklığı yüzde 5-6
12.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:26

Prof. Dr. Topçuoğlu: Yurt dışında Covid-19 hastalarında inme sıklığı yüzde 5-6

HACETTEPE Üniversitesi İnme Ünitesi ve Nöroloji Yoğun Bakımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, yurtdışında Covid-19 hastalarındaki inme sıklığının yüzde 5-6 arasında değiştiğini söyledi. Topçuoğlu, "Yüzlerce, binlerce hastanın bulunduğu veriler yok. O nedenle, Covid-19'a bağlı bir inme var mıdır ya da yoksa zaten hastalık dönemlerinde biraz sıklaşmış bir şekilde inmeyi mi görüyoruz bunların ayrımını söylemek için şu an çok erken" dedi. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi İnme Ünitesi ve Nöroloji Yoğun Bakımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, beyin damarlarında tıkanma ya da kanamaya bağlı ortaya çıkan bazen ölüme bile yol açabilen inmeye ilişkin açıklamada bulundu. İngiltere, Çin ve Fransa'dan gelen Covid-19 verilerine göre koronavirüs hastalarında inme sıklığının bir miktar arttığını kaydeden Topçuoğlu, "Hastanelerde bu süreç içerisinde inme geçiren vakalarda belki bir düşüş yaşandı. Fakat ağır ve orta şiddetli inmeler ve ciddi tedavi gerektiren inmelerin sayısında bir azalma yok. Dolayısıyla bu dönemde de nöroloji uzmanları akut inmeyi tedavi etmekte uğraştılar ve bunu da başardıklarını görüyorum" dedi.

'İKİ ŞEKİLDE COVİD-19 VE İNMEYİ BİR ARADA GÖREBİLİYORUZ'

Prof. Dr. Topçuoğlu, Covid-19 enfeksiyonunda özellikle akciğer içerisindeki küçük damarlarda pıhtılaşma artışı olduğunu ve bu durumun hastalığın ağır seyretmesine neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Fakat beyin damarlarında böyle bir şey olduğuna dair elimizde çok fazla bir veri yok. Bu dönemde bizim gördüğümüz özellikle büyük damarların tıkandığı, ciddi inmelerde sayısal olarak değil; ama göreceli bir şekilde artışın olduğu şeklinde. İki şekilde inme ve Covid-19'u bir arada görebiliyoruz. Bir tanesi Covid-19 tanısı bilinen ve bu hastalarda görülen inmeler; diğeri de her ne kadar bunların sayısı çok fazla olmasa da Covid-19 olup olmadığını bilmediğimiz hastalar. Bunların ilk geldiğinde bilinci kapalı olabilir ya da diğer nedenlerle acil servise gelmiş olabilir. Bu durum netleşinceye kadar biz bu hastalarda uygun şekilde korona enfeksiyonunda ekarte edilmesini, ekarteden sonra da şüpheye düşülürse testlerin yapılmasını ve uygulanacak olan prosedürlerin de tıpkı hastada koronavirüs enfeksiyonu varmış gibi yapılması mecburiyetini göz önünde bulunduruyoruz."

'BU DÖNEMDE 2 HASTAMIZDA KORONAVİRÜS TESPİT ETTİK'

Türkiye'de Covid-19'a yakalanan inme geçirmiş hastalarla ilgili olarak şu ana kadar bir araştırmanın yapılmadığını belirten Topçuoğlu, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nin Ankara'da aktif olarak çalışan inme merkezlerinden bir tanesi olduğunu bildirdi. Topçuoğlu, "Bu dönemde biz 2 hastamızda koronavirüs tespit ettik. Onun dışında 100'ü aşkın hastanın takibi ve bunların veri bankası oluşturma süreci devam ediyor. Fakat yurt dışındaki Covid-19 hastalarındaki inme sıklığının yüzde 5-6 arasında değiştiğini görüyoruz. Şuana kadar yayınlanan serilerdeki hasta sayısı da 4 ila 6 arasında değişen hastalar. Yani oldukça kısıtlı rakamlar. Yüzlerce, binlerce hastanın bulunduğu veriler yok. O nedenle, Covid-19'a bağlı bir inme var mıdır ya da yoksa zaten hastalık dönemlerinde biraz sıklaşmış bir şekilde inmeyi mi görüyoruz bunların ayrımını söylemek için şuan çok erken" ifadelerini kullandı. Topçuoğlu, Covid-19 bulaşmış ve inme geçirmiş bir kişinin tedavisinde herhangi bir değişiklik olmayacağını vurgulayarak, "Bu hastalar her ikisine yönelik olarak tedavi alır. Buna yönelik olarak Covid-19 hastalarının alması gereken izolasyon ve tedavilerin tamamını inme tedavisiyle beraber alabilir. Zaten olayın da kritik noktası iki durumu da başarılı bir şekilde tedavi etmektir" ifadelerini kullandı.

ANKARA-Prof. Dr. Topçuoğlu: Yurt dışında Covid-19 hastalarında inme sıklığı yüzde 5-6

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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