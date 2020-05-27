ANKARA Prof. Dr. Ceyhan Yüzerken mesafeyi korumak lazım
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ANKARA Prof. Dr. Ceyhan Yüzerken mesafeyi korumak lazım

Prof. Dr. Ceyhan: Yüzerken mesafeyi korumak lazımHACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gideceklere uyarılarda bulundu.

27.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:10

Prof. Dr. Ceyhan: Yüzerken mesafeyi korumak lazım

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gideceklere uyarılarda bulundu. Ceylan, "Havuzla kıyaslarsanız deniz daha temizdir. Onu tercih etmekte yarar var. Yüzerken de yine mesafeyi korumak lazım" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonunun açılmasının ardından yaz tatiline gidecekler için uyarılarda bulundu. Ceyhan, tatile gidecek olanların rahatlıkla suya girebileceğini, 'havuz suyundan yada deniz suyundan virüs bulaşır' diye bir korkularının pek bulunmadığını bildirdi. Ceyhan, "Yüzerken de yine mesafeyi korumak lazım. Orada en çok korkulan şey yine, solunum yolunda bir virüs taşıyan kişinin ağzından, burnundan çıkan damlacıklarla bulaşmış herhangi bir yere değdirip ağza buruna götürme şeklindeki bulaşma. Sosyal mesafeye dikkat edecekler. İnsanlar, suya girmedikleri zaman maske takacaklar. Temizliğe çok dikkat edecekler. Otelde herhangi bir yere ellediklerinde ellerini temizlemeden ağızlarına, burunlarına götürmeyecekler. Yoksa gıdadan, sudan bulaş gibi bir olay pek söz konusu değil. Tuzlu suda virüsün daha az yaşadığı gibi bir şey gösterilmedi. Zaten mantıken de pek söz konusu değil. Dolayısıyla deniz suyunun virüsü öldürücü bir etkisi yok. Ancak her zaman, havuza kıyaslarsanız deniz daha temizdir. Onu tercih etmekte yarar var" diye konuştu.

Ceyhan yine yazlıklara gidecek insanların, özellikle gidecekleri yerdeki bazı durumlara bakmaları gerektiğini kaydederek, "Normalde yüz bin nüfuslu yerlerde sağlık alt yapısı yetersiz. İyice düşünmelerinde yarar var. Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyor. Evde kalmak tatile gitmekten daha sağlıklı" dedi.

'KALDIRILAN HER TEDBİR BİR RİSK OLUŞTURUYOR'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, özel kreşlerin 15 Haziran'da açılacak olması nedeniyle de çocuklarını buraya gönderecek ailelerin dikkat etmesi gereken kurallar olduğunu belirtti. Her kaldırılan tedbirin mutlaka bir risk oluşturduğunu, kreşlerin de yüksek risk taşıyan yerlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Ceyhan, şunları kaydetti:

"Çünkü neticede oraya giden çocukların mesafeye uyması ve maske takması son derece zor. Kreşlerin açılma nedeni tamamen çalışan anne ve babaların işe gidebilmesini sağlamak. Zorunluysa gidilecek tabi ki. Giderken de kreşlere, mutlaka kendilerine gönderilen rehberlere göre tedbirlerini alacaklar. Ama özellikle çocukların götürülürken mutlaka mesafeyi olabildiğince dikkat etmesi, sınıflarda eskisi kadar çok çocuk bulundurulmaması, havalandırmaların daha fazla olması ve çocukların ellerinin değdiği yerlerin sık sık dezenfektanlarla temizlenmesi ve çocuklara da mümkün olduğu kadar el temizliğinin öğretilmesi yararlı olur. İmkanı varsa ailelerin, kreşe göndermeden bakılabilecekse tercih etmekte yarar var."

ANKARA Prof. Dr. Ceyhan Yüzerken mesafeyi korumak lazım

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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