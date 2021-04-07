Ankara Platformu bazı emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi
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Ankara Platformu bazı emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara Platformu bazı emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi

Ankara Platformu çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları (STK), bazı emekli amirallerin bildirisine tepki göstermek için bir araya geldi.

Ankara Platformu çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları (STK), bazı emekli amirallerin bildirisine tepki göstermek için bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Hacı Bayram Veli Camisi önünde toplanan STK üyeleri, "Başaramayacaksınız" yazılı pankart açtı.

Emin Yüceer, grup adına yaptığı basın açıklamasında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yekvücut olan milletin, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşattığını söyledi.

15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak kişilerin, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınladığını, bunun hadsizlik olduğunu belirten Yüceer, "Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan!" diye konuştu.

Yüceer, Ankara'daki sivil toplum kuruluşları olarak millet iradesinin yanında durduklarını vurgulayarak, "Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden STK'ler olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki biz gerektiğinde bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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