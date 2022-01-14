Ankara özel halk otobüsü esnafı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Halk Otobüsleri Esnaf Odası üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

ABB'den yapılan açıklamaya göre belediye binasındaki ziyarete TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara ve Ankara Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş katıldı.

Yavaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını döneminde alınan tedbirlerden yarı yolcu taşıma kararının özel halk otobüsü esnafı ve EGO idaresini zorlandığı söyledi.

Bunun üzerine geçen yıl otobüs esnafına destek verdiklerini aktaran Yavaş, doğalgaz, mazot ve benzine gelen zamların salgın dönemi koşullarını daha da ağırlaştırdığını belirtti.

Toplu ulaşım esnafına destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Yavaş, şöyle konuştu:

"Böylece hem esnafımız ayakta kalacak hem de vatandaşımız toplu taşıma araçlarına ucuz binmeye devam edecek. İmkanlarımız elverdiği ölçüde de hem esnafa destek olmaya hem de rakamları aşağıda tutmaya gayret edeceğiz. İnşallah ekonomi de bir an evvel rayına girer. Tabii ki sadece otobüsçülerin değil, dolmuşçuların da zararları varsa onlarla da görüşerek destek olmaya çalışacağız."

Kara ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin, salgının başından beri maske, dezenfektan, şoför kabinleri, şoförlere gıda yardımı ve nakdi destekleriyle bu sektörü ayakta tutmaya çalıştığını belirterek, "Bugün de yine desteklerinin devam etmesi yönünde karar aldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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