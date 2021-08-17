Başkentin cadde ve sokaklarında yer alacak tabelaların tasarımları, anketle belirlenecek
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Başkentin cadde ve sokaklarında yer alacak tabelaların tasarımları, anketle belirlenecek

Başkentin cadde ve sokaklarında yer alacak tabelaların tasarımları, anketle belirlenecek
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentteki yeni cadde ve sokaklarda yer alacak tabelaların tasarımlarını belirlemek için anket çalışması başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentteki yeni cadde ve sokaklarda yer alacak tabelaların tasarımlarını belirlemek için anket çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin farklı noktalarında yer alan reklam tabelaları ile totemlerin neden olduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve kente özgü değerlerin yeniden canlandırılması amacıyla Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda Ankara Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Cadde ve Sokak Tabelaları, Bina Kapı Numaraları, Mimari Tanıtım Tabelaları ve Özgün Yazı Tipi Ulusal Tasarım Yarışması" düzenlendiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, kentteki yeni cadde ve sokaklarda kullanılması için mesleki ve akademik açıdan ulusal ve uluslararası yetkinliğe sahip uzmanlardan oluşan yarışma jürisi tarafından seçilen 3 farklı tasarım, Ankaralıların beğenisine sunuldu.

Ankaralılar, kentteki cadde ve sokaklara çağdaş bir kimlik kazandırması planlanan 3 tasarımı hikayeleri ile birlikte Başkent Mobil uygulamasında yer alan "Söz Hakkı" modülü üzerinden 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar oylayabilecek.

Öte yandan sosyal medya hesabından düzenlenen ankete ilişkin paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş, "Sokaktaki Ankara projemizin ilk yarışmasında sona yaklaşıyoruz. Projemizin tabela tasarımı bölümünde jüri kararıyla halk oylamasına kalan 3 tasarımı Başkent Mobil Söz Hakkı modülünden oylayabilir, yeni tabelalarımızın tasarımını belirleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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