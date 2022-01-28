Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

ANKARA'da hava sıcaklıklarının sıfırın altıda 8 dereceye kadar düşmesiyle, kentin simgelerinden olan Mogan Gölü buz tuttu.

ANKARA'da hava sıcaklıklarının sıfırın altıda 8 dereceye kadar düşmesiyle, kentin simgelerinden olan Mogan Gölü buz tuttu. Kuğulu Park'taki fıskiyelerden çıkan sular ise donarak peri bacalarını andıran görüntüleri andırdı.

Başkent'te etkili olan yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü. Kentin simgelerinden Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü de soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Gölde yaşayan ördekler ve karabataklar, donan gölde buldukları sulak alana sığındı.

Kentin merkezinde bulunan Kuğulu Park'taki süs havuzu ise soğuk havanın etkisiyle dondu. Gölde bulunan fıskiyelerden çıkan suların donmasıyla, boyları 3-4 metreyi bulan ve peri bacalarını andıran buz kütleleri oluştu. Havuzda yaşayan kuğular, donan havuzun üstünde kartpostallık görüntü oluşturdu.


Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Kuğulu Park, Mogan Gölü, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title