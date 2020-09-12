Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası, ilçeyi karanlığa bürüdü.

12.09.2020 16:18 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:29

Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü.

Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı'da ev ve araçların toz içinde kaldığı, sert rüzgarların estiği görüldü. Olay nedeniyle çok korktuklarını belirten vatandaşlar, "Bir anda geceyi yaşadık" ifadesini kullandı.

POLATLI BELEDİYE BAŞKANI: 50 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Polatli Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya CNN Türk yayınına katılarak Ankara'daki kum fırtınasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Yıldızkaya, "Ben Polatlı'da 50 yıldır böyle bir şey görmedim. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık." dedi.

Polatli Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın açıklamaları şöyle:

"Anında çöktü, hiç beklenmedik bir anda çöktü. Ama şu anda sakinledi. Hava karardı, sanki gece gibi oldu. Vatandaşlarımızı uyardık tedbir alınması noktasında. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık. AFAD'da bölgede çalışma yapılıyor. İlk defa böyle bir şey yaşadık Polatlı'da.

50 yıldır Polatlı'da böyle bir şey görmedim. Ben bütün vatandaşlarıma evlerinde kalmalarını, kapı pencerelerini kapatmalarını öneriyorum. Tedbirli olmakta fayda var."

Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Angela Merkel Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Hadise Canan Ergüder Yasemin Özilhan Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Erol Bulut Tamer Tuna Lionel Messi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Kuyumcu
Şu an buradasınız: Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 16:29:35. #1.15#
title