Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası, ilçeyi karanlığa bürüdü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü.

Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı'da ev ve araçların toz içinde kaldığı, sert rüzgarların estiği görüldü. Olay nedeniyle çok korktuklarını belirten vatandaşlar, "Bir anda geceyi yaşadık" ifadesini kullandı.

POLATLI BELEDİYE BAŞKANI: 50 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Polatli Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya CNN Türk yayınına katılarak Ankara'daki kum fırtınasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Yıldızkaya, "Ben Polatlı'da 50 yıldır böyle bir şey görmedim. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık." dedi.

Polatli Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın açıklamaları şöyle:

"Anında çöktü, hiç beklenmedik bir anda çöktü. Ama şu anda sakinledi. Hava karardı, sanki gece gibi oldu. Vatandaşlarımızı uyardık tedbir alınması noktasında. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık. AFAD'da bölgede çalışma yapılıyor. İlk defa böyle bir şey yaşadık Polatlı'da.

50 yıldır Polatlı'da böyle bir şey görmedim. Ben bütün vatandaşlarıma evlerinde kalmalarını, kapı pencerelerini kapatmalarını öneriyorum. Tedbirli olmakta fayda var."

Kaynak: İHA