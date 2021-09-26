Ankara'nın en küçük arama kurtarma köpeği 'Leon'

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki 4 köpek, uzman eğitmenler tarafından eğitiliyor. Jack Russell cinsi Leon ile Belçika kurdu 2 yaşındaki 'Rüzgar' ve 'Çakıl' adlı köpekler doğal afetlerde canlı insan, Belçika kurdu kadavra köpeği 'Boomer' ise ceset arıyor. İtfaiye ekiplerinin en yakın çalışma arkadaşı olan köpekler, görev aldıkları olaylarda, özellikle de deprem sonrası yıkılan binaların enkazında hayat kurtarıyor.

Gürbağ, Ankara İtfaiyesi olarak ciddi ekipmanlarının bulunduğunu söyleyerek, "Fakat bunların hepsinde bizim başarılı olabilmemiz için olay yerinin izole edilmesi lazım; ses, koku ve gürültü anlamında. O anlamda kazazedeye ulaşmamız çok güç oluyor. Dünyadaki tüm kurtarma ekipleri için bu geçerli. Ama köpeklerimizi öyle bir mentale sokuyoruz ki enkaz üzerinde ne olursa olsun bizim köpeğimiz aşağıdan gelen insan kokusuna ulaşıyor. Bu sayede ekipmanda harcadığımız vakti içeride kazazedenin kurtarılmasında harcıyoruz" dedi.