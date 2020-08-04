Ankara'nın belgeselleri belli oldu 3 Eylül'de başlayacak 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın adayları belli oldu.

Ali İhtiyar'ın "Sessizliğin Gözyaşları", Ayşegül Selenga Taşkent'in "Ovacık", Ayten Başer Yetimoğlu'nun "İçimdeki Küller", Gökçin Dokumacı'nın "Kuyudaki Taş", Hakan Aytekin'in "Enstantane", Hasan Söylemez'in "Tenere", Şirin Bahar Demirel'in "Kadınlar Ülkesi", Onur Erkin'in "Ege'nin Son Baharı", Turgay Kural'ın "Ada'm", Yağmur Kartal'ın "Oyuncakçı Saklı Yadigarlar" ve Yasin Semiz'in "Asfaltın Altında Dereler Var!" adlı filmleri 20 bin TL değerindeki En İyi Belgesel Film Ödülü için yarışacak. Nihan Gider Işıkman, Rena Lusin Bitmez ve Zeynep Gülru Keçeciler'den oluşan jürinin değerlendireceği 11 film, Ankara'da ilk kez seyirciyle ve sinema salonlarında buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yer alan filmler de belli oldu. 3-11 Eylül tarihleri arasında 31. kez yapılacak festivalde yarışacak 11 belgesel film, Ankara'da ilk kez ve sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

98 belgesel başvurdu

98 belgesel filmin başvuru yaptığı ve yönetmen Hacer Yıldız, akademisyen ve belgesel sinemacı Kurtuluş Özgen ve akademisyen Önder Özdem'in ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu 11 film seçildi. Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda bu yıl; Ali İhtiyar'ın "Sessizliğin Gözyaşları", Ayşegül Selenga Taşkent'in "Ovacık", Ayten Başer Yetimoğlu'nun "İçimdeki Küller", Gökçin Dokumacı'nın "Kuyudaki Taş", Hakan Aytekin'in "Enstantane", Hasan Söylemez'in "Tenere", Şirin Bahar Demirel'in "Kadınlar Ülkesi", Onur Erkin'in "Ege'nin Son Baharı", Turgay Kural'ın "Ada'm", Yağmur Kartal'ın "Oyuncakçı Saklı Yadigarlar" ve Yasin Semiz'in "Asfaltın Altında Dereler Var!" adlı filmleri yarışacak.

Akademisyen Nihan Gider Işıkman, yönetmen, senarist ve yapımcı Rena Lusin Bitmez ile yönetmen ve belgesel yapımcısı Zeynep Gülru Keçeciler oluşan Ulusal Belgesel Film Yarışması Jürisi, bir filme 20 bin TL değerinde En İyi Belgesel Film Ödülü'nü verecek.

%50 kapasite gözetilecek

Haziran ayında düzenlenmesi planlanan ve küresel salgın nedeniyle ertelenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali, 3-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda yapılacak. İzleyicilerin kendilerini güvende hissedecekleri koşullarda ve Covid-19 tedbirlerinin alınacağı salonlarda yapılacak gösterimler, %50 kapasitede izleyici gözetilerek gerçekleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin kazananları 11 Eylül'de festivalin Kapanış ve Ödül Töreni'nde belli olacak.

Kaynak: Bültenler