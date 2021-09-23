Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret etti - Haberler
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Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret etti

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret etti

Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesinde incelemelerde bulundu.

ANKARA (AA) - Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesi ziyaretinde, ilk olarak Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz'ün de eşlik ettiği ziyaretin ardından Erdoğan ve beraberindekiler, hizmete girecek öğrenci yurdunu inceledi.

Erdoğan, yurdu son derece beğendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok güzel olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Bakanımızdan Allah razı olsun. Hemen hemen bütün eksiklikleri giderilmiş, açılmaya hazır ve öğrencilerini bekliyor. Hem kızlarımız, hem de erkek çocuklarımız için önemli bir yurt. Beypazarı'na ve Beypazarı'nda bulunan yüksekokula kayıt yaptıran öğrencilerimiz, yurt konusunda rahat olsunlar."

Erdoğan, Beypazarı Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar ile de bir araya geldi.

Daha sonra iki engelli vatandaşı evinde ziyaret eden Erdoğan, belediyeye ait sebze bahçesinde incelemede bulundu.

Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret etti

Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret etti

Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret etti

Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret etti

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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