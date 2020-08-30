ANKARA Meşe odunları, yoğun emekle mangal kömürüne dönüşüyor
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ANKARA Meşe odunları, yoğun emekle mangal kömürüne dönüşüyor

Meşe odunları, yoğun emekle mangal kömürüne dönüşüyorANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde meşe odunundan mangal kömürü üretimi, yoğun emek ve zorlu aşamalardan geçerek gerçekleşiyor.

30.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:39

Meşe odunları, yoğun emekle mangal kömürüne dönüşüyor

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde meşe odunundan mangal kömürü üretimi, yoğun emek ve zorlu aşamalardan geçerek gerçekleşiyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nce orman vasfını yitirmiş ilçeye bağlı Eskice köyü mevkiindeki meşe ağaçlarıyla kaplı sahada yapılan mangal kömürü üretimini, Mardin'in Derik ilçesinden gelen işçiler yapıyor. Aileleriyle bölgeye gelen işçiler, çadırlarda konaklayıp, sabahtan akşama kadar zorlu koşullarda çalışarak meşe odunlarını mangal kömürüne dönüştürüyor. İşçiler, sabahın ilk ışıklarıyla meşe odunlarını kesmek için yola çıkıyor. İşçiler, engebeli arazide ağaçları kesip traktörlerle kurdukları ocaklara getiriyor. Odunlar ocakların üzerinde istiflenip, üstleri saman ve elenmiş toprakla kapatılarak yakılıyor. Yaklaşık 15 gün için için yanan odunlar daha sonra, 3 gün sönmesi için soğutulmaya bırakılıyor. Yılın 8 ayı meşe kömürü üretimi yapan bir aile, yıllık ortalama 40 ton meşe kömürü üretimi yapıyor.

'PANDEMİ ÜRETİMİ DÜŞÜRDÜ'

Ailesiyle mangal kömürü üretiminde çalışan Mehmet Denli (25) 6 senedir meşe kömürü üretimi için Türkiye'nin bir çok noktasını gezdiğini söyledi. Yaptıkları işin çok zor olduğunu söyleyen Denli, "Geçimimizi meşe kömürü üretiminden sağlıyoruz. Mart ayında üretim için Eskice köyüne geldik, kasım ayına kadar burada üretimi gerçekleştireceğiz. Dağdan kestiğimiz odunları, ocak yerine indiriyoruz. Burada ocağa çatıp yakıyoruz. Daha sonra soğuması için bekliyoruz. Soğuduktan sonra çuvallayarak kullanıma hazır bir şekilde toptancılara kilosunu 2,5 TL'den satıyoruz" dedi.

Pandemi sürecinin kendilerini çok etkilediğini ifade eden Denli, "Her sene yaklaşık 100 ton üretim yapıyorsak bu sene satamayacağımızdan dolayı 50 ton kadar üretim yapmayı planlıyoruz. Güneşin altında ekmek parası için çalışıyoruz. Sabahın 5'inde kalkıyoruz, akşam 19'00'a kadar çalışıyoruz" diye konuştu. MANGAL KÖMÜRÜ İÇİN GÖÇ ETTİ

Çocukluğundan bu yana mangal kömürü üretimi yapan Mehmet Salih Alkış da (50), 2004 yılında meşe kömürü üretimi için geldiği Kızılcahamam'a yerleştiğini söyledi. Kızılcahamam'ın bütün köylerinde dönem dönem meşe kömürü üretimi yapan Alkış, 5 çocuğu olduğunu anlatarak, "Orman İşletme Müdürlüğü hangi bölge için müsaade ederse o bölgede meşeleri alıyoruz. Buraya gelen ailelere bölüştürerek, meşelerin kesim işlemleri için çalışmaya başlıyoruz. 1 ay 45 gün ortalama meşe odunu kesimi sürüyor. Engebeli araziden meşe odunlarını indirmek çok zor oluyor. Ocaklarımızı kurmak için tapulu yer almak zorundayız. Maalesef her zaman tapulu yer bulamıyoruz ve çok uzun mesafelerden odunları ocaklara getirmekle uğraşıyoruz. Ayrıca bu sene pandemi süreci bizim sektörümüzü yüzde 40 oranında etkilendi. Ürettiğimiz ürünlere talep bulamadığımızdan fiyatlar da düştü" dedi.

ANKARA Meşe odunları, yoğun emekle mangal kömürüne dönüşüyor

Kaynak: DHA

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