Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti ile ayrı ittifak peşinde

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın perde arkasında üçüncü ittifak arayışı olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu'nun, İyi Parti'yi de yanına alarak Millet'ten bağımsız üçüncü bir ittifak kurmak istediği belirtildi.

"GÖRÜŞMELERİ YENİ İTTİFAK GİBİ YORUMLAMAMAK LAZIM AMA BUNLAR DA KONUŞULMALI"

Davutoğlu'nun, Babacan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada 'yeni ittifak' mesajı vermesi kulisleri hareketlendirdi. Davutoğlu ile Babacan, önceki gün bir araya geldi. Görüşmenin ardından Davutoğlu, yaptığı açıklamada, "Görüşmeleri yeni ittifak gibi yorumlamamak lazım ama bunlar da konuşulmalı" ifadelerini kullandı.

"DAVUTOĞLU'NUN İZLEDİĞİ POLİTİKA KONUSUNDA RAHATSIZLIKLARIN YAŞANIYOR"

Davutoğlu'nun bu ifadeleri sonrasında kulislerde yeniden "Merkez sağ siyasette yeni bir ittifak mı doğuyor" sorularını beraberinde getirirken, edinilen bilgilere göre Millet İttifakı içindeki bazı partilerde "Davutoğlu'nun izlediği politika konusunda rahatsızlıkların yaşandığı" belirtiliyor. Başta CHP ve İYİ Parti olmak üzere altı muhalefet partisi, "güçlendirilmiş parlamenter sistem" için birlikte çalışıyor. Ortak masadaki genel başkan yardımcıları arasında "sorun yaşanmazken", Davutoğlu'nun ise "Gelecek Partisi daha fazla görünür olmalı. Neden sürekli İYİ Parti ve CHP gündemde" şeklinde "serzenişte bulunduğu" iddia ediliyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMAMASI YÖNÜNDE İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre siyasi parti temsilcileri, "Davutoğlu'nun en başından bu yana Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na aday olmasını istemediğini" belirtiyor. Görüşmelerde de Davutoğlu'nun zaman zaman diğer partilerin genel başkanlarına "AK Parti tabanı CHP'ye oy vermek istemiyor" şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu da ifade edilirken, Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelerde de "Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönünde ikna etmeye çalıştığı" ileri sürülüyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun, "tüm görüşmelerde kendi parti politikasına göre hareket ettiği, Davutoğlu'nun yorumlarına da nezaketle yanıt vermekten yana tavır izlediği" belirtiliyor.

"GÜÇLÜYÜM" MESAJI VERMEK İSTİYOR

Davutoğlu'nun uzun süreden bu yana aklında "merkez sağ bloktan oluşan bir ittifakın yattığı" ileri sürülürken, "Gelecek Partisi, İYİ Parti'yi de yanına alarak, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ile yeni bir ittifakın da mümkün olduğunu düşündüğü, ancak bu duruma İYİ Parti'nin sıcak bakmadığı" belirtiliyor.

İYİ Parti ile birlikte Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin de "Davutoğlu'nun bu düşüncesine katılmadığı, eğer 2023 seçimlerinde muhalefet cephesi ortak hareket edecekse, bunun ancak Millet İttifakı ile birlikte olması gerektiğine" işaret ediliyor. Davutoğlu'nun bu tavrı diğer siyasi partilerde de "Meclis'te grup kurmak, 'ben güçlüyüm' mesajı vermek istiyor. Bu nedenle de üçüncü ittifakı kast ederek 'Bunlar da konuşulmalı' diyor. Davutoğlu hep ön planda yer almak istiyor" şeklinde yorumlanıyor.