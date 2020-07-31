Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan ve Kılıçdaroğlu'na karşı parti içi muhalefetin başını çeken Muharrem İnce'nin 15 Eylül'de yeni parti kuracağı konuşuluyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise İnce partisinin kuruluşunu Hakkari'de ilan edecek.

Ankara kulisleri Kurban Bayramı sabahına hareketli başladı. Özellikle CHP için bu bayram oldukça sıcak geçecek. Öyle ki Muharrem İnce'nin yeni bir parti kuracağı iyiden iyiye konuşuluyor. İnce'nin bu partiyi 15 Eylül'de Hakkari'de duyurması bekleniyor.

ESAS CHP İLKELERİNE BAĞLI BİR PARTİ

Hürriyet'ten Yalçın Bayer, konuyla ilgili şu satırları yazdı: CHP'den cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kurultaydaki gelişmelerden sonra arkadaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yaptığı, bunun sonucunda 'esas' CHP ilkelerine bağlı bir parti kurulması kararı aldıkları öğrenildi. İnce'ye yakın bir isim 'partinin kuruluşunun 15 Eylül'de açıklanacağını' söyledi. Partinin kuruluşunun Hakkâri'de ilan edileceği de bir başka bilgi olarak belirtiliyor.

ATATÜRKÇÜ, LAİK, ORTANIN SOLU

CHP'den 'dışlanmış, küstürülmüş, tepkili' bazı isimlerin parti kuruluşunda yer alacağı belirtilirken, geçmişte İnce'nin yanında yer alan bazı isimlerin de İnce ile hareket edeceği açık açık ifade ediliyor.

"Nasıl bir parti" sorusuna şu cevap verildi: "Atatürkçü, laik, ortanın solu, milli değerlere bağlı bir parti... CHP'nin yapamadıklarını yapacak bir parti... Üç-beş oy için kendi ideolojisinden ödün vermeyen Atatürkçü bir parti..."

OY ORANI YÜZDE 12,4 ÇIKTI

Halkın talebi konusunda bir çalışma var mı? "Halktan bir talep gelmeseydi, böyle bir çalışma yapılmazdı. Yapıldı ki ilk ankette oy oranı 12.4 çıktı. O nedenle Hakkâri'den Edirne'ye herkesle kucaklaşacaklarını söylüyor Sayın İnce."

'Ulusal parti' adını sordum. "Bunları Sayın İnce açıklayacak" cevabını aldık.