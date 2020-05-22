AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
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AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olası bir seçime katılmamaları için Gelecek Partisi ve DEVA Partisine vekil transferinin önünün kapanması çağrısı karşılıksız kaldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bizim bu konularda bir hazırlığımız yok" dedi.

22.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir seçime katılmaları için Gelecek ve DEVA partilerine milletvekili desteği vereceklerini söylemesi sonrası sert açıklamalarda bulunan ve vekil transferinin engellenmesi için AK Parti'den destek isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrıları karşılıksız kaldı. AK Parti kanadından, "Sayın Bahçeli'nin yaklaşımına kişisel olarak katılıyorum ama bunun için yasaya gerek yok. Siyasi ahlak kanunla olmaz. Bizim bu konularda bir hazırlığımız yok" şeklinde açıklamalar geldi.

'Erken seçim' ve 'milletvekili transferi' tartışmaları sürerken Ankara kulislerinden çok konuşulacak bir haber geldi.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI KARŞILIKSIZ KALDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gelecek ve DEVA partilerine milletvekili desteği vereceklerini söylemesi üzerine, transferlerin engellemesine yönelik düzenlemenin yapılması yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bizim bu konularda bir hazırlığımız yok" dedi.

"ŞU AŞAMADA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Adının yazılmasını istemeyen bir diğer yönetici ise Sarıkaya'ya şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin yaklaşımına kişisel olarak katılıyorum ama bunun için yasaya gerek yok. Siyasi ahlak kanunla olmaz. Siyasi ahlak dediğiniz insanın içinde, ruhunda olması gereken bir şeydir. Onu kanunla nasıl düzenleyebilirsiniz ki? Bunun da tartışmadan çıkarılması gerekir. Siyasi Partiler ve Seçim kanunları ile ilgili de geçmişten gelen hazırlıklarımız düşüncelerimiz var; ama şu aşamada söz konusu değil."

AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı

Politika Manşet

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