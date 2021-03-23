Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir

Yarın gerçekleşecek AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede daha önce "2023'ün manifestosu olacak" diyerek işaret ettiği konuşmasını gerçekleştirecek. Ankara kulisleri ise beklenen büyük kongre öncesinde Cumhurbaşkanı'nın Kabine'de bir revizyon yapabileceği iddiasını konuşuyor.

3 BAKANLIĞIN BÖLÜNMESİ GÜNDEMDE

Kabine'deki değişikliğin bugün yarın beklendiğini ifade eden 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Kabinedeki değişikliğin bugün ya da yarın yapılması bekleniyor. Bazı bakanlıkların bölünmesi de söz konusu. Buna dair çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bölünebileceğine yönelik çalışmaların devam ettiği konuşuluyor. Fakat kesinleşmiş bir şey yok. Burada amaç bakanlıklardaki çalışmayı hızlandırmak.

"MYK'NIN YARIDAN FAZLASININ DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR"

MYK'ya milletvekili alınmamasındaki amaç asli görevlerini yapmaları. Meclis de çalışsın. O yüzden de 'parti yönetimi ve Kabine'de herkes kendi profesyonel alanında eş güdümlü çalışsın' şeklinde bir görüş var. Dolayısıyla MYK'da da yüzde 50'nin üzerinde bir değişiklik bekleniyor. Hal böyle olunca genel başkan yardımcılıklarında da bir değişiklik beklentisi var.

"KABİNE'DEKİ DEĞİŞİKLİK 7-8'İ BULABİLİR"

Kabinedeki değişikliğin eğer bakanlıklarda bölünme olursa 7-8'i bulabileceği konuşuluyor. Öbür türlü 5-6 isimle sınırlı olacak. Bazı bakanların da yer değiştirebileceği konuşuluyor. Buna dair Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gündür yoğun çalışıyor."