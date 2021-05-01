Ankara Karabüklüler Vakfı sosyal yardımlara devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Karabüklüler Vakfı sosyal yardımlara devam ediyor

Ankara Karabüklüler Vakfı sosyal yardımlara devam ediyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Mütevelli Heyet Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in yaptığı Ankara Karabüklüler Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecince sosyal yardımlaşma faaliyetlerini sürdürüyor.

Mütevelli Heyet Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in yaptığı Ankara Karabüklüler Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecince sosyal yardımlaşma faaliyetlerini sürdürüyor.

İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs desteği veren vakıf, hayır çarşısı desteklerinin yanında ramazan ayında da Ankara ve Karabük'te yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi yardımı gerçekleştirdi.

Vakıf, Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına da yardım kolileri gönderdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, Ankara Karabüklüler Vakfının son dönemde gerçekleştirdiği sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi Karabüklerin yanında yer aldığını belirterek, vakıf yönetimine çalışmaları için teşekkür etti.

Ankara Karabüklüler Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Şahin de vakfın gelecek günlerde de imkanları doğrultusunda Karabüklülere destek olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Çocuğunu görmek isteyen adam, önce eski kayınbiraderi ile eşine sonra da kafasına sıktı
Çocuğunu görmek isteyen adam, önce eski kayınbiraderi ile eşine sonra da kafasına sıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Vedat Bilgin Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hakan Altun Burcu Biricik
Spor Gomes Cenk Tosun Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara Karabüklüler Vakfı sosyal yardımlara devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 17:38:23. #1.14#

title