Ankara Karabüklüler Vakfı sosyal yardımlara devam ediyor

Mütevelli Heyet Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in yaptığı Ankara Karabüklüler Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecince sosyal yardımlaşma faaliyetlerini sürdürüyor.

Mütevelli Heyet Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in yaptığı Ankara Karabüklüler Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecince sosyal yardımlaşma faaliyetlerini sürdürüyor.

İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs desteği veren vakıf, hayır çarşısı desteklerinin yanında ramazan ayında da Ankara ve Karabük'te yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi yardımı gerçekleştirdi.

Vakıf, Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına da yardım kolileri gönderdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, Ankara Karabüklüler Vakfının son dönemde gerçekleştirdiği sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi Karabüklerin yanında yer aldığını belirterek, vakıf yönetimine çalışmaları için teşekkür etti.

Ankara Karabüklüler Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Şahin de vakfın gelecek günlerde de imkanları doğrultusunda Karabüklülere destek olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu