Ankara Kahramankazan Belediyesi okul ve öğrencilere destek olmaya devam ediyor

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (Habermetre) - Eğitim ve öğretime verdiği desteklerle dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, bu alandaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kahramankazan Belediyesi'nce ilçedeki Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'ne bilimsel okumalar kütüphanesi, müzik atölyesi, dil laboratuvarı, görsel sanatlar laboratuvarı ve robotik kodlama laboratuvarı kazandırıldı.

Kütüphane, atölye ve laboratuvarların açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, ilçe protokolü ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Liseye kazandırılan robotik ve kodlama atölyesi sayesinde algoritmik, hesaplamalı ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek olan öğrenciler, kendi robotlarını, oyunlarını ve yazılımlarını üretecek. Dil laboratuvarında yabancı dillerini geliştirme fırsatı bulacak. Müzik atölyesinde müzik aletlerini çalma becerilerini artıracak. Bilimsel okumalar kütüphanesinde bilim alanındaki birçok kaynağa erişme şansı yakalayacak. Görsel sanatlar laboratuvarında ise bu alandaki becerilerini geliştirecek.

Öğrenciler böylece okullarına kazandırılan atölye, kütüphane ve laboratuvarlar sayesinde hem zihin dünyalarını hem de bilişim, sanat, teknoloji, dil ve bilim alanlarında üretim yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak.

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