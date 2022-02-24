Ankara İl Göç İdaresi'nden Akyurt'ta muhtarlarla istişare toplantısı

AKYURT, ANKARA (İHA) - Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü "Muhtarlar Çalıştayı ve İstişare Toplantısı" düzenledi.

Akyurt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya daire amirleri ile muhtarlar katıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından geçici koruma kapsamındaki sığınmacıların hak ve yükümlülükleri, doğru bilinen yanlışlar, uluslararası koruma ve ikamet hakkında bilgilendirme yapılarak muhtarların görüş ve talepleri alındı. Ankara'da Geri Gönderme Merkezi'nin bulunduğu tek ilçe olan Akyurt'ta karşılaşılan sorunlar hakkında da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı, düzensiz göçün nedenleri gibi konulara değinilirken, bu toplantıların tüm ilçelerde devam edeceği ve bir ay içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.

Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Araştırma, İstatistik ve Projeler Grup Başkanı Orhan Erzurum 'Doğru bilinen yanlışlar' başlığı altında da bir sunum gerçekleştirdi. Suriyelilerin üniversitelere sınavsız girdiği, TOKİ'nin ev verdiği, oy kullanabildiği, maaş aldıkları gibi toplumda yaygın olan bilgilerin 'yanlış' olduğuna değinildi. Ülke genelindeki göçmen sayısına yönelikte kamuoyundaki bilgilerin yanlışlığına dikkat çekilirken, Akyurt ilçesinde bu sayının yaklaşık bin 700 kişiden oluştuğu kaydedildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan videoların izletildiği toplantı muhtarların görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi. - ANKARA