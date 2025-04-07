ANKARA HAVA DURUMU | 8 Nisan Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Ankara'da yaşayan vatandaşlar ve başkente seyahat planı yapanlar için "8 Nisan Ankara'da hava nasıl olacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bahar aylarına girilmesine rağmen hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar, hava durumu tahminlerini daha da önemli hale getiriyor.
Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini, özellikle açık hava etkinlikleri ve ulaşım planlamaları için belirleyici oluyor. Meteoroloji kaynaklarına göre Ankara hava durumu, Nisan ayı boyunca zaman zaman yağışlı ve serin geçecek. Peki, 8 Nisan Salı günü Ankara'da hava nasıl olacak? İşte güncel tahminler…
ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
8 Nisan 2025 Salı günü Ankara'da hava yağmurlu ve serin olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık ise 6°C civarında seyredecek. Hava genel olarak çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecek.
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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: