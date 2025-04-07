ANKARA HAVA DURUMU | 8 Nisan Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini, özellikle açık hava etkinlikleri ve ulaşım planlamaları için belirleyici oluyor. Meteoroloji kaynaklarına göre Ankara hava durumu, Nisan ayı boyunca zaman zaman yağışlı ve serin geçecek. Peki, 8 Nisan Salı günü Ankara'da hava nasıl olacak? İşte güncel tahminler…

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

8 Nisan 2025 Salı günü Ankara'da hava yağmurlu ve serin olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık ise 6°C civarında seyredecek. Hava genel olarak çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecek.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: