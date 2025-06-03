ANKARA HAVA DURUMU: 6-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı tatilinde Ankara'da hava nasıl, yağmur var mı? Kurban Bayramı için Ankara hava durumu tahminleri!

ANKARA HAVA DURUMU: 6-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı tatilinde Ankara'da hava nasıl, yağmur var mı? Kurban Bayramı için Ankara hava durumu tahminleri!
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2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, Ankara'da bayram tatilini geçirmeyi düşünen vatandaşlar şehirdeki hava durumunu merak ediyor. Aile ziyaretleri ve açık hava planları yapanlar, "Bayramda Ankara'da yağmur var mı, hava sıcak mı olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bayram tatilinde Ankara'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

2025 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Ankara'da bayramı geçirmeyi planlayan vatandaşlar, şehirdeki hava durumu tahminlerini araştırmaya başladı. Bayram süresince şehirde kalacak olanlar ya da aile ziyaretleri, seyahat ve açık hava planları yapanlar, "Ankara'da bayramda yağmur var mı, hava sıcak mı olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Bayram tatilinde Ankara'da hava nasıl, yağmur yağışı var mı? İşte, detaylar…

KURBAN BAYRAMI'NDA ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, Ankara'da hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve çeşitli hava durumu kaynaklarından alınan bilgilere göre, bayram süresince Ankara'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor.

Ankara Bayram Hava Durumu Tahmini (6–9 Haziran 2025):

6 Haziran Cuma (Bayramın 1. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C, en düşük 14°C.

7 Haziran Cumartesi (Bayramın 2. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C, en düşük 15°C.

8 Haziran Pazar (Bayramın 3. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C, en düşük 15°C.

9 Haziran Pazartesi (Bayramın 4. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C, en düşük 15°C.

KURBAN BAYRAMI İÇİN ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

ANKARA HAVA DURUMU: 6-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı tatilinde Ankara'da hava nasıl, yağmur var mı? Kurban Bayramı için Ankara hava durumu tahminleri!Hava durumu Ankara

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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