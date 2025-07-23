ANKARA HAVA DURUMU || 24 Temmuz Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

24 Temmuz Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri, yaz sıcaklarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini gösteriyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak olan vatandaşların gerekli önlemleri alması tavsiye ediliyor. Peki, Ankara'da önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

24 Temmuz Ankara hava durumu verilerine göre şehirde belirgin güneş ışığı hâkim olacak. Güneşli ve açık gökyüzü, dış mekan aktiviteleri için uygun görünse de aşırı sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. En yüksek sıcaklık 37°C, en düşük sıcaklık ise 21°C olarak tahmin ediliyor.

Ankara günlük hava durumu kadar 5 günlük tahminler de sıcaklıkların devam edeceğine işaret ediyor. 25 Temmuz Cuma günü hava 36°C, 26 Temmuz Cumartesi günü ise 35°C civarında seyredecek. Pazar ve Pazartesi günleri yeniden 38–40°C'ye ulaşan sıcaklıklar görülmesi bekleniyor. Bu durum özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için risk oluşturabilir.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde: