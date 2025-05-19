Ankara ETİMESGUT su kesintisi! 19-20 Mayıs ASKİ Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Etimesgut su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.05.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 20.05.2025 19:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi içinde içmesuyu hattının deplase çalışması yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı , özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İstasyon Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Süvari Mahallesi, Piyade Mahallesi, 30 Ağustos Mahallesi, Alsancak Mahallesi