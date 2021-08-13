Altındağ'daki olaylarla ilgili 72 kişi daha gözaltına alındı
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Altındağ'daki olaylarla ilgili 72 kişi daha gözaltına alındı

Altındağ'daki olaylarla ilgili 72 kişi daha gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde 10 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından bölgede alınan önleyici tedbirler sonucu güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişinin daha gözaltına...

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde 10 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından bölgede alınan önleyici tedbirler sonucu güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün yakalanan 72 kişiden 29'u hakkında idari işlem uygulandığı, 43'üyle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Yakalananlardan 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Daha önce 76 kişi gözaltına alınmıştı

Daha önce Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Altındağ'daki olaylara karışan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 76 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 38'inin yağma, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirlenmişti.

Altındağ'daki olaylarla ilgili 72 kişi daha gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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