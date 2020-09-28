Ankara Emniyeti Ayhan Bilgen ile ilgili iddiaları yalanladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Emniyeti Ayhan Bilgen ile ilgili iddiaları yalanladı

28.09.2020 03:15 | Son Güncelleme: 28.09.2020 03:19
Ankara Emniyeti Ayhan Bilgen ile ilgili iddiaları yalanladı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında Kobani olayları soruşturmasında gözaltına alınan HDP'li Ayhan Bilgen'in "yediği yemekten zehirlendiği ve hastaneye götürülmediği" iddialarını yalanlandı.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında Kobani olayları soruşturmasında gözaltına alınan HDP'li Ayhan Bilgen'in "yediği yemekten zehirlendiği ve hastaneye götürülmediği" iddialarını yalanlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün çeşitli birimlerinde farklı suçlardan gözaltında bulunan toplam 181 şüpheliye mevzuat gereği hazırlanan aynı kumanyadan verilmiştir. Bu saat itibari ile gözaltında bulunanlardan Ayhan Bilgen dahil sadece 3 şüpheliden sağlık şikayetleri alınmış ve tamamı sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlık kuruluşlarındaki yetkililerle yapılan görüşmelerde, şüphelilerde, şüphelilerin şikayet sebeplerinin tetkikinin ayrıntılı şekilde devam ettiği bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Charles Michel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Meryem Uzerli
Spor Babel Falcao Sörloth Tamer Tuna Gökhan Töre
Daha Fazla Ateş Sivil Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Emniyeti Ayhan Bilgen ile ilgili iddiaları yalanladı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 03:19:46. #1.15#
title