Ankara elektrik kesintisi! 23 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 23 Ağustos günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 23 Ağustos Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ETİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETİ, TOROS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILIRMAK, MUHSİN YAZICIOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILIRMAK, MUHSİN YAZICIOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Onur BAYRAM - Gündem
500
