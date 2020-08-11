Ankara'dan yerli ve genç sinemaya destek
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Ankara'dan yerli ve genç sinemaya destek

3-11 Eylül tarihlerinde 31.si yapılacak Ankara Uluslararası Film Festivali'nin yerli sinemaya destek platformu Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması'nın projeleri belli oldu.

Ankara'dan yerli ve genç sinemaya destek
11.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:36

AB Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen ve ilk ya da ikinci film projelerinin desteklendiği yarışmada bu yıl, Abdullah Harun İlhan'ın "Seni Ben Unutmak İstemedim ki", Burçak Açık'ın "Hava'nın Tohumu", Duygu Karanlık Ebeoğlu'nun "Kafes", Merve Kuş Mataracı'nın "KİM-LİK", Murat Uğurlu'nun "Hak Edilmiş Bir Öpücük", Nuri Cihan Özdoğan'ın "Maskeler", Umut Evirgen'in "Annesinin Kuzusu", Ümran Safter'in "Son Celse", Vuslat Saraçoğlu'nun "Bildiğin Gibi Değil" ve Zeynep Köprülü'nün "Denizde" adlı projeleri yarışacak. Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, yapımcı Suzan Güverte ve senarist, sinema yazarı Uygar Şirin'den oluşan jürinin seçeceği 1 projeye 30 bin TL değerinde destek ödülü verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali'nin Türkiye sinemasının yeni yaratıcılarına ve yenilikçi projelerine destek olmak amacıyla 3 yıl önce başlattığı Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması'nın adayları belli oldu. İlk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılara maddi destek sağlayan yarışma, AB Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle yapılacak.

Yerli sinema endüstrisinin gelişimine ve sinemamızın sanatsal niteliklerine katkıda bulunmayı da amaçlayan yarışmaya bu yıl 71 film senaryosu başvurdu. Yapımcı Ali Bayraktar, yapımcı ve yönetmen Ahmet Küçükkayalı ile yapımcı Duygu Gelbal Kızgın'ın ön jüriliğinde seçilen 10 proje ise şöyle: Abdullah Harun İlhan'ın "Seni Ben Unutmak İstemedim ki", Burçak Açık'ın "Hava'nın Tohumu", Duygu Karanlık Ebeoğlu'nun "Kafes", Merve Kuş Mataracı'nın "KİM-LİK", Murat Uğurlu'nun "Hak Edilmiş Bir Öpücük", Nuri Cihan Özdoğan'ın "Maskeler", Umut Evirgen'in "Annesinin Kuzusu", Ümran Safter'in "Son Celse", Vuslat Saraçoğlu'nun "Bildiğin Gibi Değil" ve Zeynep Köprülü'nün "Denizde".

Yönetmen ve yapımcıların savunacakları projeler, yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, yapımcı Suzan Güverte ile senarist ve sinema yazarı Uygar Şirin'den oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve 1 filme 30 bin TL tutarında para desteği sağlanacak.

3 yılda 5 filme destek

Ankara Uluslararası Film Festivali'nin 2017 yılında başlattığı ve ilk ya da ikinci filmini çeken Türkiyeli yönetmenlerin yarıştığı platformda bugüne dek, Ferit Karol'un "Kumbara", Tufan Taştan'ın "Sen Ben Lenin", Mehmet Emin Timur'un "Cemal", Sertaç Yıldız ile Çiğdem Mazlum'un "Kayıp" ve Pınar Yorgancıoğlu'nun "Karanlıkta Islık Çalanlar" adlı projelerine destek verildi.

%50 kapasite gözetilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali, 3-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda yapılacak. İzleyicilerin kendilerini güvende hissedecekleri koşullarda ve Covid-19 tedbirlerinin alınacağı salonlarda yapılacak gösterimler, %50 kapasitede izleyici gözetilerek gerçekleşecek.

Kaynak: Bültenler

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