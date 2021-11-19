Ankara'daki doğal gaz patlaması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı - Haberler
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Ankara'daki doğal gaz patlaması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Ankara'da bir binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamada binanın bir kısmı yıkıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Dün akşam Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Doğal Gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.

2 ÖLÜ, 4 YARALI

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamada yaralanan 6 kişiden bir baba ve çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. 4 yaralının ise hastanede tedavilerine devam ettiğini belirtti.

Ankara'daki doğal gaz patlaması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'da 3 katlı binada yaşanan ve 2 kişinin öldüğü 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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