Ankara'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Kırıkkale'de de hissedildi
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Ankara'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Kırıkkale'de de hissedildi

10.01.2021 23:37 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:49

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Kırıkkale'de de hissedildi.

AFAD, merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Geniş bir alanda hissedilen ve 22.53'te yaşanan deprem Kırıkkale'yi de salladı.

ÇOK SAYIDA İNSAN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Deprem vatandaşları tedirgin ederken, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde bulunan birçok insan da sokağa döktü.

KENTTE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenilirken deprem anında evinde olduğunu kaydeden vatandaşlar, korkuyla dışarı çıktıklarını kaydetti. Sallantıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, kendilerini hemen sokağa attıklarını ifade etti.

Ankara'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Kırıkkale'de de hissedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN

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