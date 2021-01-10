Ankara'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Kırıkkale'de de hissedildi

AFAD, merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Geniş bir alanda hissedilen ve 22.53'te yaşanan deprem Kırıkkale'yi de salladı.

ÇOK SAYIDA İNSAN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Deprem vatandaşları tedirgin ederken, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde bulunan birçok insan da sokağa döktü.

KENTTE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenilirken deprem anında evinde olduğunu kaydeden vatandaşlar, korkuyla dışarı çıktıklarını kaydetti. Sallantıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, kendilerini hemen sokağa attıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN