Ankara'da vefat eden Uzman Çavuş Tufan Sayacı, Tekirdağ'da toprağa verildi
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Ankara'da vefat eden Uzman Çavuş Tufan Sayacı, Tekirdağ'da toprağa verildi

12.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:05
Ankara'da vefat eden Uzman Çavuş Tufan Sayacı, Tekirdağ'da toprağa verildi

Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Tufan Sayacı, Şarköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Tufan Sayacı, Şarköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sayacı'nın cenazesi, Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şarköy İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Sayacı'nın ailesi, yakınları, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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