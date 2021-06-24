Ankara'da Simon Bolivar Parkı yenilendi, Venezuela Sokağı açıldı

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi, Venezuela'nın bağımsızlığının temelini atan Carabobo Muharebesi'nin 200. Yıl dönümünde yenilenen Simon Bolivar Parkı ve Venezuela Sokağı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi, Venezuela'nın bağımsızlığının temelini atan Carabobo Muharebesi'nin 200. Yıl dönümünde yenilenen Simon Bolivar Parkı ve Venezuela Sokağı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Sancak Mahallesi'ndeki Simon Bolivar Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregerio Bracho Reyes, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye-Venezuela Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türk diplomatlar, çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Simon Bolivar'dan bahsetmek, bütün Güney Amerika'nın bağımsızlığı ve özgürlüğünden bahsetmektir"

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Reyes, bugünün sadece Venezuela için değil, bütün Güney Amerika için özel bir gün olduğunu belirterek "200 yıl önce bugün Simon Bolivar, İspanya İmparatorluğu'nun Güney Amerika kıtasındaki varlığına son veren ilk büyük savaşta (Carabobo Muharebesi) halkımıza önderlik etti. Carabobo Savaşı'nın ardından zaferlerle dolu bir dönem başladı." diye konuştu.

Reyes, Venezuela ordusunun Latin Amerika'yı özgürleştirmek için savaştığını belirterek "Simon Bolivar'dan bahsetmek yalnızca Venezuela'nın bağımsızlığı ve özgürlüğünden bahsetmek değildir. Tam aksine bütün Güney Amerika'nın bağımsızlığı ve özgürlüğünden bahsetmektir. Bolivar, Amerika'mızın bağımsızlık sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Güney Amerika'daki bağımsızlıktan bahsetmenin Simon Bolivar'ın adını anmadan mümkün olmadığını aktaran Reyes, buna, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk topraklarında emperyalistlere karşı verdiği mücadeleyi ve bağımsızlık savaşını örnek verdi.

Reyes, "Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığından bahsettiğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Sakarya Meydan Muharebesi'ni zikrediyorsak, aynı şekilde Güney Amerika'daki ülkelerin bağımsızlığından bahsederken de Simon Bolivar'ın ismini telaffuz etmemiz gerekiyor." dedi.

Venezuelalılar olarak ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan büyük savaşlar vermeye devam ettiklerine dikkati çeken Reyes, 50 yıl önce dost halkları olan Küba'nın emperyalizmin saldırılarına direndiği ve direnmeye devam ettiği gibi aynı şekilde emperyalist saldırıların boyunduruğuna karşı dik bir duruş sergilediklerinin altını çizdi.

"Bizim kahramanımızın adı Mustafa Kemal Atatürk"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Simon Bolivar ismini Çankaya'da yaşatmaktan onur duyduklarını belirterek Simon Bolivar'ın sadece Venezuela için değil, bütün Güney Amerika bölgesinde bağımsızlığın, özgürlüğün ve emperyalizme karşı savaşın bayraktarı olduğunu söyledi.

Türk halkının Güney Amerika halkını en iyi anlayan halklardan biri olduğunu vurgulayan Taşdelen, "Çünkü sizin kahramanınızın adı Simon Bolivar bizim kahramanımızın adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Emperyalizme karşı işgale karşı bağımsızlık mücadelesini veren Türk halkı, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tıpkı sizin 200 yıl önce yaşadığınız süreci 100 yıl önce yaşadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan