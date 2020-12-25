Ses telleri kesilen köpeklerler sahiplendirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ses telleri kesilen köpeklerler sahiplendirilecek

25.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:31

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ses telleri kesildiği belirlenen köpekleri sahiplenmek isteyen 15 bin kişinin müracaatını aldıklarını belirterek, "Bu talepleri sıkı bir şekilde inceledik ve 350 civarına indirdik.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ses telleri kesildiği belirlenen köpekleri sahiplenmek isteyen 15 bin kişinin müracaatını aldıklarını belirterek, "Bu talepleri sıkı bir şekilde inceledik ve 350 civarına indirdik. Şimdi ev taramaları yapıyoruz. 6 Ocak saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Merkezinde noter huzurunda çekiliş yapacağız ve 20 tane köpeğimizi sahiplendireceğiz." dedi.

Altınok, Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, Uyanış Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında yaşama elverişsiz ortamda bulunan ve ses telleri kesildiği tespit edilen 77 köpeğin duruma ilişkin bilgi verdi.

Köpeklerin veterinerler tarafından incelendiğini söyleyen Altınok, raporun tamamlandığını belirterek, "Köpeklerimizin defalarca operasyon yapılmak suretiyle ses telleri kesilmiştir. Yani canilik yapılmıştır. Bu bir barbarlıktır. Çocuğunuzun ses tellerinin kesildiğini düşünün ya da sizin ses telleriniz kesildiğini düşünün. Ömür boyu bu hayvanlar bir daha havlamayacak. Bunlar konuşmasını, muhabbetini, derdini havlayarak anlatıyordu. Bu raporun sonucuna göre, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Sonuna kadar bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Ses telleri kesilen köpeklerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Altınok, "Hayvan haklarıyla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması lazım. Bu candır. Kime ne zararı var? Bunu öldürüyorsan, yakıyorsan bir bedelinin olması lazım. Dolayısıyla bununla ilgili yeni yasal düzenlemelerin mutlaka yapılması ve cezaların artırılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

77 köpeğin tedavisinin sürdüğünü bildiren Altınok, şunları kaydetti:

"Biz bu köpekleri sahiplendireceğiz dediğimizde 15 bin müracaat geldi. Bu talepleri sıkı bir şekilde inceledik ve talepleri 350 civarına indirdik. Şimdi ev taramaları yapıyoruz. 6 Ocak saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Merkezinde noter huzurunda çekiliş yapacağız ve 20 tane köpeğimizi sahiplendireceğiz. Diğer köpekler ciddi anlamda travma yaşamışlar. Köpeklerde korku, endişe, titreme ve insanları görünce ürkme var. Daha sonra bunlar da iyileştikçe onları da sahiplendirmeye devam edeceğiz."

Ses telleri kesilen köpeklerler sahiplendirilecek
Ses telleri kesilen köpeklerler sahiplendirilecek
Ses telleri kesilen köpeklerler sahiplendirilecek
Ses telleri kesilen köpeklerler sahiplendirilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Aslı Tandoğan Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ses telleri kesilen köpeklerler sahiplendirilecek | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 16:31:20. #1.15#
title