Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu

Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu
Demirören Haber Ajansı / Birol Karakılıç - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Bala ilçesinde sağanak yağış ve dolu sonrası oluşan sele kapılan 64 koyun telef oldu.

–ANKARA'nın Bala ilçesinde sağanak yağış ve dolu sonrası oluşan sele kapılan 64 koyun telef oldu. Bazı tarım alanları hasar gördü.

Ankara'nın Bala ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış öğlen saatlerinde şiddetini arttırdı. Çiğdemli Mahallesinde küçükbaş hayvancılık yapan Ahmet Yılmaz'a ait sürü, otlatılmaya çıkarıldıkları sırada sele yakalandı. Sele yakalanan sürüdeki 64 küçükbaş hayvan telef oldu. Sürü sahibi Yılmaz, sele yakalanan hayvanlardan bazılarını telef olmadan kurtarmaya çalıştı.

Kuraklıkla mücadele edilen ilçedeki bazı mahallerde ise mısır, nohut, mercimek ve kimyon tarlaları da yağış nedeniyle zarar gördü. Sel sonrası olay yerine gelen AFAD ve Bala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı. Ahmet Yılmaz'a ait telef olan hayvanların da tutunak altına alındığı belirtildi.

- Ankara
Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu
Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu
Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Birol Karakılıç

Ankara'da fabrikasını su basan vatandaş feryat etti: 5 milyon dolar yatırmıştım, büyük hasar var
Ankara'da fabrikasını su basan vatandaş feryat etti: 5 milyon dolar yatırmıştım, büyük hasar var
Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu
Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu
Ankara'yı sel aldı! Vatandaşlar son çareyi kapıdan sandal yapmakta buldu
Ankara'yı sel aldı! Vatandaşlar son çareyi kapıdan sandal yapmakta buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Tamer Levent Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Merih Demiral Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 04:50:17. #1.15#

title