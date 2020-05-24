Ankara'da şehit aileleri şehitliğe akın etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da şehit aileleri şehitliğe akın etti

Ankara'da şehit aileleri şehitliğe akın ettiANKARA'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cebeci Askeri Şehitliği'ne akın etti.

24.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:10

Ankara'da şehit aileleri şehitliğe akın etti

ANKARA'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cebeci Askeri Şehitliği'ne akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit yakınları, bayramın 1'inci günü şehitliklere akın etti. Başkent'te şehit aileleri, sabah saatlerinden itibaren Cebeci Askeri Şehitliğini ziyaret etmeye başladı. Öğleden sonra şehitlikteki yoğunluk arttı. Şehit aileleri, yakınlarının mezarlarına su döküp, çiçek bıraktı, dua etti, Kuran-ı Kerim dinledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın annesi Sevim Usta, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen şehitlik ziyaretine izin verildiği için çok mutlu olduklarını söyledi. Usta, "Çok mutlu bir gün; ama aynı zamanda ömür boyu içimde sürecek oğlumun üzüntüsü var. Hayat devam ettiği için insanoğlu katlanıyor. Tüm Türkiye'mize hayırlı bayramlar. Allah tüm yurdumuzu şu salgından en kısa zamanda feraha çıkarır inşallah" dedi.

1992 yılında Şehit olan Jandarma Er Zülfü Çelik'in ağabeyi Hacı Çelik ise, "Allah buraya gelen herkese sabır versin. Tüm akrabalarımızdan gelmek isteyenler var. Herkesin selamını getirdik. Devletten Allah razı olsun bize bugün izin verdikleri için. Bugünleri inşallah hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

Ankara'da şehit aileleri şehitliğe akın etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Haber
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Haber
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Kaza yapan sürücü, 'Gazeteciyim' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Kaza yapan sürücü, "Gazeteciyim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi
Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Hande Ataizi Hatice Çarpar Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Şenol Güneş Fatih Terim Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Ramazan
Şu an buradasınız: Ankara'da şehit aileleri şehitliğe akın etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 17:12:15. #1.15#
title