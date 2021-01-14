Ankara'da, sağlık çalışanlarına aşılama başladı

ANKARA Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

Çin'den getirilen ve dün akşam ilk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine uygulanan Covid-19 aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alan sağlık personelleri, kendilerine tahsis edilen aşıların ilk dozlarını yaptırdı. Aşı odaları önünde ise yoğunluk oluştu.

Aşı yaptıran Sevil Erdilmen, aşıya güvendiğini söyleyerek, "Aşı için çok bekledik. Virüsten kurtulmanın yolunun aşı olacağını düşünüyorum. O yüzden aşı olabildiğim için çok mutluyum. Herkesin aşı olmasını öneriyorum" dedi.'KORONAVİRÜS ARTIK SEN BİZDEN KORK'

Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Özcan Erel ise, aşıya ulaşmanın bir nimet olduğunu belirterek, "'Koronavirüs artık sen bizden kork' diyoruz. Daha güvenli hareket edeceğiz, geleceğe de daha güvenli bakacağız inşallah. En kısa zamanda tüm halkımızın aşılanarak, bu tehlikeden kurtulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü

- Personellerin aşı olurken detay görüntüleri

- Aşılardan detay görüntüler

- Hemşer Erdilmen ve Prof Dr. Erel ile röp.

- Kalabalıktan görüntü

- Genel detaylar

Haber-Kamera: Burak TEKİN-Onur Can KANKAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN