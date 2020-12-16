Son dakika haberleri: Polis ekibine saldıran "FETÖ'den ihraç" şüpheliler adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Polis ekibine saldıran "FETÖ'den ihraç" şüpheliler adliyeye sevk edildi

16.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:38

Son dakika gündem haberi... Ankara'da uygulama yapan polis ekiplerine saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara'da uygulama yapan polis ekiplerine saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde uygulama yapan narkotik ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçtan inerek polis ekiplerine saldıran 4 şüpheli, yaşanan arbedede bir emniyet amirini de yaraladı.

Olay yerine sevk edilen takviye ekiplerin yardımı ile şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zanlıların polis ekiplerini "Bu devran dönecek, hesap vereceksiniz. Biz FETÖ'den ihraç edildik, bizim başımıza gelen sizin de başınıza gelecek." diyerek tehdit ettikleri öğrenildi.

Bu arada yaralanan emniyet amirinin ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Şüphelilerden N.E'nin askeri okuldan ihraç edildiği, hakkında FETÖ iltisakı nedeniyle Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde işlem yapıldığı ve denetimli serbestlikten yararlandığı belirlendi.

Zanlı S.E'nin Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaparken 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği, diğer 2 şüphelinin ise bu kişilerin akrabası olduğu kaydedildi.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü N.E'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, alkollü araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, emniyet kemeri takmamaktan 132 lira, araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmak suçundan 2 bin 473 lira olmak üzere trafik ihlallerinden toplam 7 bin 551 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliye ayrıca Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri için 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri: Polis ekibine saldıran 'FETÖ'den ihraç' şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: Polis ekibine saldıran 'FETÖ'den ihraç' şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: Polis ekibine saldıran 'FETÖ'den ihraç' şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: Polis ekibine saldıran 'FETÖ'den ihraç' şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

İlgili Haberler

'Sahte polis kimliği' kullanan suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi
'Sahte polis kimliği' kullanan suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın, adliyeye sevk edildi (2)
Son dakika haberi | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın, adliyeye sevk edildi (2)
ŞİŞLİ'DE GENÇ KADINI DARP EDEN ŞÜPHELİ TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ŞİŞLİ'DE GENÇ KADINI DARP EDEN ŞÜPHELİ TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Acun Ilıcalı Nilgün Belgün
Spor Serdar Aziz Pierre Webo Yılmaz Vural Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Polis ekibine saldıran "FETÖ'den ihraç" şüpheliler adliyeye sevk edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:38:58. #1.14#
title