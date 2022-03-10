Ankara'da özel halk otobüsü esnafı kontak kapattı

ANKARA'da özel halk otobüsü ve minibüsçüler esnafı, toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmadığı gerekçesiyle kontak kapattı. Yaklaşık 3 bin otobüs ve dolmuşun çalışmaması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

Ankara'da yaklaşık 850 özel halk otobüsü ile 2 bin 250 dolmuş ve minibüs sahibi, artan akaryakıt fiyatlarına rağmen toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmadığı gerekçesiyle kontak kapattı. Dolmuş, minibüs ve otobüslerin sefere çıkmaması üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü ek sefer uyguladı. Buna rağmen kent genelindeki bazı duraklarda yoğunluk yaşandı. Ulus, Kızılay ve Sıhhiye gibi merkezi yerlerdeki duraklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.

ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker ise, "EGO bürokratlarımız ve Mansur Bey ile birlikte toplantı halindeyiz. Hem vatandaşımızı hem de esnafımızı düşünerek bütün belediye imkanlarını kullanarak çözüm üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.