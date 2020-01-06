: Ankara'da okullar tatil mi? Vali Şahin'den açıklama geldi

06.01.2020 23:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:38

Ankara'da devam eden kar yağışı nedeniyle öğrencilerin girdiği 'tatil' beklentisine Vali Vasip Şahin'den açıklama geldi.

"EĞİTİME ARA VERİLMESİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR"

Ankara Valisi Şahin, Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere ilişkin açıklama yaptı. Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.

ANKARA KAR ALTINDA

nkara'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçlar iterek çıkarmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, kentin çeşitli noktalarında çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kar, Başkent'te şehirlerarası yollarda da ulaşımı aksattı. Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkiinde yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

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