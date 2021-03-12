Ankara'da öğrencilerden 'İstiklal Marşı' klibi

Ankara'da öğrencilerden 'İstiklal Marşı' klibi

ANKARA'nın Bala ilçesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı nedeniyle '10 Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal' isimli video klip hazırladı.

Ankara'nın Bala ilçesinde eğitim gören öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde bir video klip hazırladı. Video klipte yer alan 10 öğrenci, 1'inci Meclis, Anıtkabir, Tacettin Dergahı, Kocatepe Cami ve Bala'nın çeşitli yerlerinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Öğrencilerin İstiklal Marşı'nın coşku ve heyecanla okuduğu video klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bala İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Uçar, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı nedeniyle ilçede çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy ve aziz şehitlerimizin anısına 100 fidan dikerek '100'üncü Yıl İstiklal Hatıra Ormanı' oluşturduk. Ayrıca öğrencilerimizin İstiklal Marşı ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a dair duygu ve düşüncelerini tasvir ettiği resimleri, yazdıkları şiirleri, denemeleri ve mektupları; İstiklal Marşı'mızın 100'üncü yıl heyecanı ve coşkusunun bir anısı olarak 'Hatıra Albümü' adında bastırarak, okuyucuların beğenisine sunduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Birol KARAKILIÇ