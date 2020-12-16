Ankara'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine yoğun talep
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Ankara'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine yoğun talep

16.12.2020 15:26 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:30
Ankara'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine yoğun talep

ANKARA'da, Milli Piyango bayilerinde, yılbaşı çekilişi hareketliliği başladı.

ANKARA'da, Milli Piyango bayilerinde, yılbaşı çekilişi hareketliliği başladı. Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala bilet satın almak isteyenler bayilerde yoğunluk oluşturdu.

Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala Ankara'daki Milli Piyango gişelerinde, yılbaşı çekilişi hareketliliği başladı. Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan yılbaşı özel çekilişi için bilet satın almak isteyenler, gişelerin önünde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların kimisi hem kendileri hem de koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan yakınlarının sipariş biletlerini aldı. Vatandaşlar, Milli Piyango biletini online platformdan da satın alabiliyor. Bu sene çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam bilet ise 100 liradan satılıyor. Mehmet Şirin Üzel, 10 tane bilet almayı düşündüğünü belirterek, "Her sene 10-15 tane alıyorum. Şansımızı deneyeceğiz. Eğer çıkarsa öğrencilere harcayacağım. 100 milyon az para değil, heyecanlandırıyor" dedi.

'BİLETLER AZALIYOR'Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında 36 yıldır bilet satışı yapan İbrahim Yüksek, 2017 yılbaşında 60 milyon ikramiyenin isabet ettiği bileti sattığını hatırlatarak, "İnşallah bu sene 100 milyon ikramiyeyi de vereceğiz. Çeyrek, yarım, tam biletler azalıyor. Artık biletler bitiyor. 15 gün kaldı çekilişe herkes gelsin biletini alsın. Kısa zamanda bilet tükenecek. Tam ve yarım satışı hızlandı. Son güne tam ve yarım kalmayacak gibi gözüküyor. Biletlerin yüzde 60'ı tükendi" dedi. Ankara'daki Nimet Abla gişesinde çalışan Çetin Koç, Bu yılki satışlar geçen yıllara nazaran daha kuvvetli. İkramiyenin yüksek olmasının etkisi var. İnsanlar denemek istiyor 'ya çıkarsa' diye. Çeyrek bilet daha çok satılıyor. Ondan önceki sene tam bilete çıktığı için tam alan da var" diye konuştu.'DAMGAYA DİKKAT EDİLMELİ'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların yılbaşı biletlerine büyük rağbet gösterdiğini vurgulayarak, sahte bilet konusunda vatandaşları uyardı. Palandöken, "İkramiye yüksek olduğu için insanların iştahını kabartıyor. 'İnşallah bize çıkar' umudu da var. Hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Milli piyango alırken de çok dikkat etmek lazım. Satış belgesi, oda belgesi olan gerçek milli piyango satıcılarından alması vatandaşların umutlarının suya düşmemesi açısından önemli. Yurttaşların acele etmeleri lazım. Birçok seyyar bayide biletler tükenmek üzere. Burada biletin arkasındaki damgaya dikkat edilmesi lazım. Ama güvenliklisi bunları satan insanların oda kayıt belgelerinin ve bayi olduğunu ispat edecek bayilerden olunması" dedi.


- Ankara
Ankara'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine yoğun talep
Ankara'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine yoğun talep
Ankara'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine yoğun talep
Ankara'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine yoğun talep
Ankara'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine yoğun talep
Ankara'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine yoğun talep

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

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