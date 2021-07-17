Ankara'da 'Kurban Güzellik Yarışması'
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Ankara'da 'Kurban Güzellik Yarışması'

Ankara'da 'Kurban Güzellik Yarışması'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen 'Kurban Güzellik Yarışması'nda dereceye giren 3 kurbanlığın sahibine altın hediye edildi.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen 'Kurban Güzellik Yarışması'nda dereceye giren 3 kurbanlığın sahibine altın hediye edildi. Yarışmada sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, kısa sürede yakalandı.

Gölbaşı Belediyesi'nce bu sene ilk kez 'Kurban Güzellik Yarışması' düzenlendi. Belediyenin Oğulbey Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı için getirilen kurbanlık 2 bin büyükbaşın arasından ön elemeyi geçen 11'i katıldı. Kurbanlık hayvanlar, sahipleri tarafından boncuk ve kurdelelerle süslenerek yarışmaya hazırlandı. Kurbanlıklar sahipleri ile birlikte tek tek satış ve kesim yerinde oluşturulan podyuma çıktı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin ve Ankara İli Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz'dan oluşan jüri, hayvanların kilosuna, güzelliğine, ırkının kendi özelliklerini yansıtıp, yansıtmadığına bakarak puan verdi.Yarışma sırasında Müslüm Bozkurt'un 870 kiloluk 'Boran Ağa' isimli tosunu, podyuma çıktığı anda koşarak kaçtı. Çevrede korku ve panik yaşandı. Kurbanlık boğa, satış ve kesim yeri içinde kısa sürede yakalandı.Yarışma sonunda İrfan Kara'nın 650 kiloluk 'Gelbaşılı Şahin' isimli boğası 1'inci, Kazım Erdoğan'ın 850 kiloluk 'Amasyalı Kral-1' adlı boğası 2'nci, Mehmet Ali Osmanbaş'ın 750 kiloluk 'Polat' adlı boğası ise 3'üncü oldu. Birinciye ata, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Bu tesisimiz Türkiye'de bir numara olacak. Bir dahaki Kurban Bayramı'na da tamamını bitirmiş olacağız. Şereflikoçhisar, Bala, Karaman, Haymana gibi kitleleri de buraya çekmeyi düşünüyoruz. Bu alan tarım fuar alanı ve toplanma alanı olarak da kurgulandı. Ankara'mıza Gölbaşı'mıza böyle bir tesis kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün kurbanlarımız arasında güzellik yarışması yaparak çiftçimize teşvik, moral motivasyon olsun istedik" dedi.


Ankara'da 'Kurban Güzellik Yarışması'
Ankara'da 'Kurban Güzellik Yarışması'
Ankara'da 'Kurban Güzellik Yarışması'
Ankara'da 'Kurban Güzellik Yarışması'
Ankara'da 'Kurban Güzellik Yarışması'
Ankara'da 'Kurban Güzellik Yarışması'
Ankara'da 'Kurban Güzellik Yarışması'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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