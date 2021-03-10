Ankara'da Kovid-19'a karşı "dinamik" denetimler sürüyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında park ve internet kafeler denetlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda başlatılan dinamik denetim modeli kapsamında Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ile Belediye Başkanı Asım Balcı ve beraberindeki heyet, ilçedeki park ve internet kafeleri denetledi.

Denetimlerde ekipler, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kaymakam Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda denetimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Altındağ'ın her alanında denetimlerini sürdürdüklerini ifade eden Atilla, havaların ısınmasıyla vatandaşların çocuklarını parklara getirdiğini aktardı.

Atilla, çocukların anne ve babalarına kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Normalleşme sürecine geçebilmemiz için bütün vatandaşlarımızın salgınla ilgili mücadelede uyulması gereken kurallara harfiyen uyması gerekir. Kontrollü normalleşme sürecindeyiz. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı haritalar var. 15 gün önce açıklanan haritada Ankara sarıydı ama bizim mavi hedefimiz var. İnşallah denetim ekiplerimizin yapacağı hassas kontroller ve vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla bu hedefimize ulaşmak için gayret ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu salgın sürecini en az hasarla atlatırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan