Ankara'da Kovid-19'a karşı "dinamik" denetimler sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara'da Kovid-19'a karşı "dinamik" denetimler sürüyor

10.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:14
Ankara'da Kovid-19'a karşı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında park ve internet kafeler denetlendi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında park ve internet kafeler denetlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda başlatılan dinamik denetim modeli kapsamında Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ile Belediye Başkanı Asım Balcı ve beraberindeki heyet, ilçedeki park ve internet kafeleri denetledi.

Denetimlerde ekipler, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kaymakam Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda denetimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Altındağ'ın her alanında denetimlerini sürdürdüklerini ifade eden Atilla, havaların ısınmasıyla vatandaşların çocuklarını parklara getirdiğini aktardı.

Atilla, çocukların anne ve babalarına kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Normalleşme sürecine geçebilmemiz için bütün vatandaşlarımızın salgınla ilgili mücadelede uyulması gereken kurallara harfiyen uyması gerekir. Kontrollü normalleşme sürecindeyiz. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı haritalar var. 15 gün önce açıklanan haritada Ankara sarıydı ama bizim mavi hedefimiz var. İnşallah denetim ekiplerimizin yapacağı hassas kontroller ve vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla bu hedefimize ulaşmak için gayret ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu salgın sürecini en az hasarla atlatırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Yılmaz Ferhan Şensoy Müslüm Gürses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da Kovid-19'a karşı "dinamik" denetimler sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 15:26:27. #1.16#
title