DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı
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DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı

15.11.2020 09:02 | Son Güncelleme: 15.11.2020 10:44

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT ortak operasyonunda, Türkiye'de keşif yaptıkları sırada yakalanan DEAŞ bağlantılı 2 terörist tutuklandı. Ankara'da yakalanan teröristlerin evinden çok sayıda belge ve Avusturya'daki terör saldırısının görüntüleri çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Ankara MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde iken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Türkiye'de keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları öğrenilen yabancı uyruklu A.E.E. ve H.E.E. tespit edildi.

DÖKÜMAN VE DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen ekipler, her iki teröristi yaptıkları takip ve deşifre çalışmaları sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar ile Ankara'da yakaladı. Teröristlerin saklandıkları hücre evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı

AVUSTURYA SALDIRISININ GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Ayrıca yapılan detaylı incelemelerde Avusturya'da gerçekleşen eyleme ilişkin videoların da bulunması üzerine dijital inceleme uzmanları tarafından yapılan ayrıntılı dijital kazıma çalışmalarında DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekildiği değerlendirilen çok sayıda video ve fotoğraf ortaya çıkarıldı. Yine incelemeler neticesinde A.E.E.'nin cep telefonunda koordinat belirleme, paylaşma ve üç boyutlu harita ile konum paylaşma özelliğine sahip bir programın kullanım kılavuzunun silinmiş olduğu tespit edildi. Yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı
DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı
DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı
DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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