Ankara'da kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin TL ceza
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Ankara'da kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin TL ceza

Ankara'da kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin TL ceza Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine kaçak pavyon olarak işletilen eğlence mekana yaptığı baskında 36 kişiye 113 bin 400 TL ceza kesti.

21.06.2020 07:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 07:47

Ankara'da kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin TL ceza

ANKARA - Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine kaçak pavyon olarak işletilen eğlence mekana yaptığı baskında 36 kişiye 113 bin 400 TL ceza kesti.

Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine yaptığı takipte bir eğlence mekanının kaçak pavyon olarak işletildiğini tespit etti. Ekipler, söz konusu iş yerine yapılan baskının ardından mekanda bulunan 36 kişiye 1593 Sayılı Umumu Hıfzısıhha kanunun 282. Maddesi gereğince toplamda 113.400 TL idari yaptırım uyguladı.

Ayrıca iş yerinde yapılan denetimlerin ardından mekan tamamen boşaltılarak kapattırıldı.

Ankara'da kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin TL ceza

Kaynak: İHA

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