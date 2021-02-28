Ankara'da gürültü yüzünden tartıştığı komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gürültü yüzünden başlayan tartışma sonucu komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Nallıhan Dereköy Mahallesi'nde S.B, tüfekle vurularak ağır yaralandı.

???????Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırılan S.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, mahalle sakinlerinden O.D'nin, sabah erken saatlerde hızar motorunu çalıştırarak kendisini rahatsız eden komşusu S.B. ile tartışmaya başladığı, S.B'nin komşusuna bu sırada hakaretlerde bulunduğu, O.D'nin de evindeki av tüfeğiyle komşusuna iki el ateş ettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan O.D, saklandığı adreste jandarma ekiplerince cinayet silahıyla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan