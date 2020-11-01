Ankara'daki kazada 2 kişi yanarak hayatını kaybetti

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak 10 metre yükseklikten yol kenarındaki boş alana uçtu. Araçta bulunan 4 kişiden ikisi yanarak feci şekilde can verdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarında 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, alınan ilk bilgilere göre Yozgat Bulvarı'ndan Etlik istikametinde giden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak 10 metre yükseklikten yol kenarındaki boşluk alana uçtu. Kaza sonrası Durmuş Ö. ile 1 yolcu otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, Gürkan Özdemir ve Ali Dilmen ise araç içinde sıkışarak yaralandı.

YANARAK FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Kazanın etkisiyle alev alan araçta sıkışarak yaralanan Gürkan Özdemir ve Ali Dilmen ise yanarak feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken itfaiye erleri, diğer 2 kişiyi kurtarmak için alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen otomobilin içerisindeki 2 kişinin cansız bedeni güçlükle dışarı çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY